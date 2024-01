Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 gennaio 2024)su Rai 3è il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 8 gennaio 2024.Dai mutui a tasso variabile agli affitti brevi nei centri storici delle città italiane, dalle cartelle pazze ricevute dai B&B di Roma alle irregolarità nella gestione dei condomini, alle difficoltà degli studenti ...