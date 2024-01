Fabio Caressa | “Buon 2024 agli arbitri | fare peggio del 2023 è impossibile”

Notizie Calcio Napoli - Non c'è grossa fiducia attorno alla squadra di Walter Mazzarri per questo 2024 alla luce degli ultimi deludenti e clamorosi risultati di fine 2023.e Ivan Zazzaroni , per esempio, non credono in un successo di quest'oggi a Torino. I due si sono sbilanciati con i soliti pronostici di ogni turno durante Deejay Football Club, in onda ...Consueto giro di pronostici per Ivan Zazzaroni enel corso di Deejay Football Club, il programma d'approfondimento sui temi del campionato in onda ogni sabato su Radio Deejay. Ha iniziato il direttore del Corriere dello Sport con le ...Fabio Caressa, noto giornalista sportivo, ha espresso la sua frustrazione per gli errori arbitrali e del VAR che si verificano settimanalmente nei campi della Serie A. In particolare, ha citato la con ...Ai microfoni di Sky Sport il giornalista sportivo Fabio Caressa si è lasciato andare ad un lungo sfogo sugli episodi della 19esima giornata di Serie A.