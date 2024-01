Ezequiel Lavezzi in clinica | tifosi preoccupati dalle condizioni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Di seguito sono riportate nuovi novità sulledi salute dell’ex giocatore del Napoli, ex attaccante di Napoli e Psg e oro olimpico a Pechino nel 2008, è ancora al centro delle varie voci dell’Argentina a causa delle suedi salute. Dopo il ricovero in ospedale dello scorso venti dicembre a causa di un incidente domestico, come raccontato dalla sua famiglia, secondo quanto riporta la stampa locale, l’ex giocatore del Napoli è ricoverato da ieri in una, la Dharma. Questaè conosciuta in quanto molti personaggi e star della musica e del mondo dello spettacolo argentino sono stati pazienti. È, infatti, unaper la cura delle dipendenze e della salute mentale nel ...

