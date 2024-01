Ex-Otago | il nuovo singolo della band genovese è La puzza della città

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Laè ildegli Ex-, un’intensa ballad in cui raccontano la disperata ricerca di un senso di appartenenza Gli Ex-dipingono uno spaccato di realtà urbana frenetica con La, ilfuori l’11 gennaio per Capitol Records Italy/INRI su tutte le piattaforme digitali. Sulla scia dei precedenti brani La Fine, Con te e Mondo Panico, Laè la tessera che si aggiunge a quel mondo-mosaico che gli Otaghi continuano ardentemente a raccontare. Il messaggio dietro a questo...

Non c’è modo migliore di iniziare il nuovo anno con un po’ di buone notizie per la natura. Ecco allora 6 storie a lieto fine (fino a questo punto ... (iodonna)

... ilsingolo fuori l'11 gennaio per Capitol Records Italy/INRI su tutte le piattaforme ...sei/Ti devo dire una cosa/Cosa fai/Ti sto pensando un'altra volta) l'intensa ballad in pieno stile...La puzza della città è ilsingolo degli Ex -(in uscita l'11 gennaio). Sulla scia dei precedenti brani La Fine, Con te e Mondo Panico , La puzza della città è la tessera che si aggiunge a quel mondo - mosaico che ...La canzone originale è tratta dalla colonna sonora del film “Mean Girls” (2024), la nuova versione della pellicola del 2004 diventata un vero e proprio ‘cult’, nuovamente firmata da Tina Fey e in ...Sulla scia dei precedenti brani La Fine, Con te e Mondo Panico , La puzza della città è la tessera che si aggiunge a quel mondo-mosaico che gli Otaghi continuano ardentemente a raccontare.