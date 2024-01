Ex Opg Sant’Eframo | previsti anche sport | cultura e attrezzature ricettive

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAll’ex Opg diresteranno le attività sociali, ma il progetto di “valorizzazione” prevede”, oltre che “li,ive, per il tempo libero”. Inizia a prendere forma la rigenerazione dell’ex ospedale psichiatrico giudiziario, finanziata con 16 milioni di fondi Pnrr. Un percorso di progettazione partecipata, essendo il complesso di Materdei riconosciuto come “bene comune” ad uso civico e collettivo dall’amministrazione comunale di Napoli. Perciò manterrà gli spazi il centro sociale Ex Opg Occupato – Je so’ pazzo, da anni operativo lì. Attualmente ci sono un doposcuola sociale per scolari dai 6 ai 13 anni; un corso d’italiano per stranieri, uno spazio giochi per bambini da 0 a 5 anni. Poi troviamo una camera del ...