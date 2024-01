Ex Ilva | salta il tavolo con Mittal | governo convoca sindacati l’11 gennaio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) –ilsull’exdi Tarantoto oggi 8a Palazzo Chigi. Nel corso dell’incontro con Arcelor“la delegazione del– informa Palazzo Chigi – ha proposto ai vertici dell’azienda la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, pari a 320 milioni di euro, così da concorrere ad aumentare al 66% la partecipazione del socio pubblico Invitalia, unitamente a quanto necessario per garantire la continuità produttiva”. Ma la trattativa subisce un brutto stop. “Il– scrive infatti Palazzo Chigi nella nota che sancisce la rottura tra le parti – ha preso atto della indisponibilità di Arcelorad assumere impegni finanziari e di investimento, anche come socio di minoranza, e ha ...

Circa due ore di colloquio a Palazzo Chigi tra il governo e i rappresentanti del gruppo franco-indiano. Il faccia a faccia a Roma fra governo e Arcelor Mittal che avrebbe dovuto essere decisivo si è risolto in un nulla di fatto. "Il governo ha preso atto dell'indisponibilità di Arcelor Mittal ad assumere impegni finanziari e di investimento". Lo Stato va alle carte bollate contro ArcelorMittal.