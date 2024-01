Ex Ilva | Misiani Pd | ' governo fa quanto avevamo indicato da tempo'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Dopo mesi e mesi di incertezze e scelte fallimentari, ilsull'exha imboccato in extremis l'unica strada realisticamente praticabile, che come Pdda: il passaggio in maggioranza di Invitalia nel capitale sociale di Acciaierie d'Italia". Così il senatore Antonio, responsabile economico del Pd. "Il muro da parte di Mittal nei confronti di questa ipotesi è inaccettabile e irresponsabile. Ilvada avanti. Come Pd collaboreremo in tutte le sedi per salvare l'azienda, che ha una valenza strategica per il Paese, difendere l'occupazione diretta e l'indotto e garantire il processo di decarbonizzazione per la tutela della salute e dell'ambiente".

' Quattro ministri presenti all'incontro con i sindacati sull'ex, per non decidere assolutamente nulla. È imbarazzante e sconcertante ' dichiara Antonio, responsabile imprese del PD. ' La piega che ha preso la riunione di oggi sul futuro di Acciaierie ......Antonio, responsabile economico e imprese del Pd, che commenta "il Governo e' diviso e ha scelto di non scegliere, rinviando per l'ennesima volta. Il problema e' che i giorni della Ex...Di Antonio Misani Il dibattito in Senato sul disegno di legge di bilancio – approvato in prima lettura – non ha cambiato il nostro giudizio sulla manovra; semmai lo ha peggiorato. Quella che il Senato ...Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ...