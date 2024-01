Europei Pallanuoto Femminile | sarà Italia-Ungheria ai quarti

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Due vittorie su tre nel girone che sono valse il passaggio del turno all’, ma non come prima del girone, bensì come seconda della classe. La sconfitta di ieri sera per mano della Spagna per 8-14 è stata purtroppo decisiva e ha minato un percorso che fino a quel momento era stato netto per la squadra di Silipo. Secondo posto vuol dire anche avversario più temibile e infatti le Azzurre se la dovranno vedere con l’, che storicamente è sempre stata una delle candidate alla vittoria finale, come lo è anche quest’anno., l’pesca l’aiSetterosa – Crediti foto: FIN Facebookdunqueil match che accenderà i ...

Tutto pronto per Italia-Ungheria , partita valevole per il girone B degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia ... (sportface)

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia - Ungheria deglimaschili di2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.Tutto pronto per Italia - Ungheria , partita valevole per il girone B deglimaschili 2024 di, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo le vittorie contro Georgia e Grecia, torna in acqua per ...Due vittorie su tre nel girone che sono valse il passaggio del turno all'Italia, ma non come prima del girone, ...Proseguiranno oggi, lunedì 8 gennaio, in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, gli Europei 2024 di pallanuoto maschile: tornerà in acqua quest'oggi, dopo il riposo di ieri, la Division I, formata dai Gironi ...