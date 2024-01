Europei maschili pallanuoto 2024 | tutti i risultati e le classifiche

(Di lunedì 8 gennaio 2024)e ledeglidi, in programma tra giovedì 4 e martedì 16 gennaio in Croazia, tra Zagabria e Dubrovnik. Grande attesa per la rassegna continentale, che assegna le medaglie ma non solo. In palio per ciascun genere anche una carta olimpica per Parigi(per la migliore classificata non ancora qualificata) e tre pass per i Mondiali di Doha di febbraio. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna, inserito nella Division I e già qualificato per la rassegna iridata, che va a caccia della qualificazione a cinque cerchi. Di seguito, ledei gironi e l’esito di tutte le partite deglidi...

La diretta testuale live di Italia - Ungheria , partita valevole per il girone B degli2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo le vittorie contro Georgia e Grecia, torna in acqua per ...Tutto pronto per Italia - Ungheria , partita valevole per il girone B degli2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo le vittorie contro Georgia e Grecia, torna in acqua per ...FRANCOFORTE (GERMANIA) - L'Under 20 Maschile è in Germania per giocarsi un posto per l'Europeo di categonia nel Torneo Wevza. La nazionale gi Michele Zanin domani alle 16.30 , alla Wintersporthall di ...A Francoforte gli azzurrini di Zanin affronteranno domani i lusitani alle 16.30 alla Wintersporthall di Francoforte nella prima giornata del girone B ...