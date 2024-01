Europei di Pattinaggio di Figura | 17 Azzurri convocati tra gare individuali e di coppia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Kaunas – Tutto pronto a Kaunas, in Lituania, dove da mercoledì 10 gennaio prendono il via i Campionatididi. Dal 10 al 13 gennaio, presso la Žalgirio Arena, la Nazionale italiana, reduce da una strepitosa prima parte di stagione, si appresta ad affrontare il primo appuntamento di rilievo del 2024 forte di ambizioni di primo piano. La nutrita spedizione azzurra sarà infatti costituita da ben 17 atleti, selezionati in virtù dei risultati ottenuti nelle varie competizioni autunnali. In campo maschile, sono partiti alla volta della Lituania Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Nikolaj Memola (Fiamme Oro) e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), che, con differenti credenziali, proveranno ad andare a caccia del podio. Nel settore femminile spazio alla fresca campionessa nazionale Sarina Joos (Ice Skating Bolzano) e alla ...

