Essere o non essere sportivi?

Domani alle ore 15:00 il Napoli sfiderà il Torino per concludere il girone d’andata. Il tecnico, Walter Mazzarri ha parlato on conferenza per ... (ilnapolista)

Essere single? Per Rosita Celentano non c’è nessun problema, anzi. Per l’attivista rappresenta “Uno stato strepitoso. Sia fisico che mentale. Mi fa ... (ilfattoquotidiano)

Un grido di giubilo si è levato giorni fa in Italia: e non per la vittoria della Nazionale di calcio. Lo ha suscitato il riconoscimento che l’ Unesco ... (ilfattoquotidiano)

...un rischiotrascurabile che l'IA possa scatenare l'estinzione umana. Più della metà dei ricercatori intervistati ritiene che ci sia una probabilità del 5% che gli esseri umani possano...... un metodo che, nonostante alcune problematiche, continua adil più utilizzato. La Scala di ... Oggi, questo valore è attribuito ai diamanti di Tipo IIa, i più duri tra le gemme (mail ...Opinione degli esperti di Deidre Huysamen Dietician - Dietetics and Clinical Nutrition Services · 7 years of experience · South Africa Il miele è incluso in molti rimedi casalinghi, tra cui (ma non li ...Opinione degli esperti di Christos Sittas MSc in Nutrition and Exercise Sciences · 3 years of experience · UK Lo zucchero di cocco ha un profilo calorico identico allo zucchero ma leggermente più micr ...