Erosione a Latina | Ciolfi | “Intervento a stralcio non risolutivo”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 8 gennaio 2024), 8 gennaio 2024 – “Nella lotta all’costiera rischiamo di mettere in atto interventi piu? dannosi dell’stessa. Questo perche? l’amministrazione ha deciso di procedere con un progetto afrettoloso, che risolve il problema solo nell’immediato. Non si tiene conto degli errori commessi in passato, con azioni che si sono rivelate non solo inefficaci, ma addirittura nocive per il nostro lungomare”. E? una presa di distanza netta quella espressa dal capogruppo del M5S, Maria Grazia, rispetto alla progettualita? portata avanti dal Comune per contrastare il fenomeno erosivo sul litorale di. “L’di ripristino effettuato nel 2005 a Foce Verde – ricorda– prevedeva la realizzazione di pennelli e ...