Ero alla frutta | nuova confessione a cuore aperto di Belen Come sta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024)Rodriguez, ancora una volta, è finita al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Nel giorno di Santo Stefano, è stata protagonista insieme al suo ex fidanzato Antonino Spinalbese di una guerra social. La ragione scatenante la gestione della figlia Luna che, stando a quanto dichiarato dall'argentina, non sarebbe una preoccupazione quotidiana per l'ex gieffino. La questione ha riacceso i fari sulla showgirl che, dopo aver ripreso con costanza a condividere con i suoi follower attimi di vita quotidiana, ha anche ripreso il racconto di uno dei periodi più bui della sua vita. Ospite di Mara Venier, la conduttrice aveva rotto il silenzio e rivelato dei retroscena molto privati sul malessere provato e sulla depressione. "Non conoscevo la depressione. Non capivofosse possibile, ma non ce l'ho fatta", aveva detto l'argentina in ...