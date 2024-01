Era il primo appuntamento | giallo sui corpi recuperati dal lago di Como

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Idi due persone sono statidai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Torino, nelle acque deldi. Due giorni fa, in Viale Geno, è caduta un'auto con due individui a bordo. L'uomo si chiamava Morgan Algeri, 38enne di Brembate Sopra, in provincia di Bergamo, e la donna Tiziana Tozzo, 45enne di Cantù. Lui era un pilota di aereo, lei si era separata da qualche mese e lascia un figlio di 14 anni. Hanno trascorso insieme l'ultima sera, qualcuno li ha visti camminare verso la macchina. Poi la vettura è partita in avanti, ha sfondato la ringhiera ed è precipitata nel bacino d'acqua. E'. Cos'è successo davvero? Un indizio arriva oggi da un articolo pubblicato dal quotidiano Il Messaggero. "Si erano appena conosciuti, sono morti al lorovero ...