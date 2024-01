«Epstein aveva video porno di Trump | Clinton e del principe Andrea» Le rivelazioni dagli ultimi documenti riservati

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Spuntano nuovi dettagli tra le migliaia di pagine direse pubbliche dal sistema di giustizia di Manhattan relative alla vicenda di Jeffrey, il finanziere americano suicidatosi in carcere a New York nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minori. Le carte contengono anche alcune dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di, secondo la quale il finanziereregistrazioniin cui si vedono Donald, Bill, ile Richard Branson fare sesso con un donna. A lanciare l’indiscrezione è il New York Post, che cita proprio i nuovidesecretati dalla giudice di New York Loretta Preska. In una mail del 2016, Ransome ...