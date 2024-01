Epstein aveva video porno di Trump | Clinton e del Principe Andrea | le nuove rivelazioni dell’inchiesta

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il finanziere americano Jeffreyregistrazionidi rapporti sessuali di Donald, Bill, ile Richard Branson. Lo riporta il New York Post citando i nuovi documenti pubblicati sul finanziere morto suicida in carcere travolto dalle accuse di pedofilia e traffico sessuale. Le carte desecretate riportano le dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di, secondo la qualeavrebbe avuto “relazioni sessuali” con una donna nell’abitazione dia New York “in diverse occasioni”. Altririguardano il duca di York, l’ex presidente degli Stati Unitie il fondatore del gruppo ...