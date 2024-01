Enrico Nigiotti | il nuovo singolo è ‘In punta di piedi’ | «Chi abbiamo incontrato resta dentro di noi»

Leggi su funweek

(Di lunedì 8 gennaio 2024)saluta il 2024 con il, Indi piedi, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 10 gennaio. La traccia è una delicata ballata d’amore che esplora il tema dei ricordi e della nostalgia, rievocando momenti passati e persone che nonostante l’assenza rimangono presenti. nella memoria. Ed allora sentimenti di déjà vu che riportano a esperienze significative mai del tutto sopite. Cover da Ufficio Stampa “Il ricordo di certi momenti e di certe persone lasciaun senso di nostalgia non tanto per quello è stato, quanto per quello che non potrà più essere”, spiega il cantautore livornese. “Le persone chepoi alla fine rimangono anche se in piccoli pezzetti, è come se ...