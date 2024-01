Empoli | il padre di Shpendi è l’aggressore di Cesena-Olbia!

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 gennaio 2024), ildi Stevenè l’uomo che ieri è entrato in campo in-Olbia per aggredire il portiere ospite Quanto accaduto in-Olbia ieri sera, in cui un tifoso è entrato in campo a fine partita per aggredire il portiere ospite, Rinaldi, colpisce indirettamente anche l’ed in particolare Stiveninfatti è nientemeno che ildel calciatore albanese dei toscani. L’uomo era aper seguire il fratello di Stiven, Christian, attaccante del. Al triplice fischio l’uomo è corso in campo cercando di colpire con un pugno al volto il portiere dei sardi, fortunatamente prendendolo soltanto di striscio.