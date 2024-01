Emmy Awards | The Last of Us è la star della prima serata con otto statuette

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tra i vari premi assegnati a Theof Us anche i riconoscimenti a Storm Reid e Nick Offerman come migliori guest. Quattroa testa anche per le serie The Bear, Mercoledì e The White Lotus. Si è svolta con grande successo lacerimonia di premiazione degli2023, che era stata precedentemente rinviata a causa dello sciopero degli attori. In attesa dell'evento principale, che si svolgerà il 15 gennaio, presso il Peacock Theater di Los Angeles, sono stati assegnati i Creative Arts, rivolti ai premi più "tecnici". La serie HBO Theof Us ha conquistato la scena, portando a casa ben. La serie basata sul franchise videoludico di culto, ...

Vittoria storica alla 75esima edizione degli, gli Oscar delle serie tv, per i casting director italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani (entrambi membri della CSA " Casting Society of America) che erano nominati per il loro ...Sono cominciate le premiazioni deglicon la prima serata dedicata alle categorie tecniche in attesa dei piatti forti, previsti per il 15 gennaio 2024. Dai primi verdetti possiamo però già trarre delle conclusioni importanti, ...Francesco Vedovati e Barbara Giordani vincono l'Emmy per l'Outstanding Casting For A Drama Series - 2023 per la parte italiana di The White Lotus, con Sabrina Impacciatore. Una vittoria storica alla 7 ...Tra i vari premi assegnati a The Last of Us anche i riconoscimenti a Storm Reid e Nick Offerman come migliori guest star. Quattro statuette a testa anche per le serie The Bear, Mercoledì e The White L ...