Emergenza sanitaria Agro Nocerino VIllani M5S | Rischio chiusura pronto soccorso Umberto I

(Di lunedì 8 gennaio 2024): “Assurdo che ildell’OspedaleI di Nocera Inferiore rischi laper mancanza di personale”. La coordinatrice M5S per la Provincia di Salerno Virginia, sollecita interventi immediati per evitare il collasso del servizio sanitario nell’. “Il Movimento 5 Stelle esprime profonda preoccupazione per la situazione critica deldell’OspedaleI di Nocera Inferiore, che rischia laa causa della grave carenza di personale ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Gli ospedali delle aree interne della Campania, in particolare nel Cilento e nel Vallo di Diano, vivono in perenne stato ... (anteprima24)

Con 135.676 contagi da Dengue e 68 morti in un solo anno, l’ Argentina ha decreta to l’ emergenza sanitaria per rinforzare le misure di protezione ed ... (ildifforme)

Contagi registrati tutti l'anno In Argentina , per la prima volta, sono state segnalate infezioni di dengue durante tutto l'anno, senza interruzioni ... (247.libero)

... sezioni che almeno in teoria dovrebbero essere a gestione prevalentemente. Non si ... *** Dove chiedere aiuto Se sei in una situazione di, chiama il numero 112 . Se tu o qualcuno ...Gli operatori del servizio di, inclusi medici e paramedici, sono arrivati rapidamente sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Hanno intrapreso immediati tentativi di ...Giani: “Con 10,5 milioni di prestazioni sanitarie offerte all'anno, Careggi è tra gli ospedali maggiori d'Italia e sempre più punto di riferimento per la nostra Toscana” ...Soddisfazione arriva anche da parte del Direttore Sanitario Asl Roma 6 ... sviluppare competenze specifiche nel trattamento delle emergenze mediche e avere accesso a programmi di formazione continua ...