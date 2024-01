Emergenza al pronto soccorso e carenza di organico | arriva il concorso unico

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questa mattina una riunione convocata d’urgenza dal Presidente Vincenzo De Luca, per affrontare il problema delladi organici nei. – – Premesse le gravissime responsabilità del Governo nazionale in relazione al personale sanitario della Regione Campania assolutamente sottodimensionato; – – premessa la scandalosa sottodotazione di posti letto della sanità campana; – – premessi i permanenti e immotivati vincoli che vengono posti al superamento di tale sottodimensionamento; nella riunione è stata verificata ogni possibile soluzione, anche transitoria, per affrontare i problemi di alcunidel territorio regionale. A fronte degli innumerevoli concorsi espletati per la copertura dei posti in ...

Prima del Covid-19, i casi settimanali di giovani che arrivavano in pronto soccorso per disagi psichici o disturbi psicologici erano limitati. Oggi, ... (orizzontescuola)

Prima del Covid-19, i casi settimanali di giovani che arrivavano in pronto soccorso per disagi psichici o disturbi psicologici erano limitati. Oggi, ... (orizzontescuola)

In Lombardia centinaia di pazienti sono bloccati in Pronto soccorso , allettati, in attesa che si liberi un posto letto . A Roma , giovedì, una ... (ilfattoquotidiano)

Che fine ha fatto il Presidio di Area Disagiata conSoccorso Quali sono i servizi previsti ...saranno le mansioni dei nostri operatori sanitari Come verrà garantito il servizio di/...soccorso in" Grillo ha aggiunto di essere stato sottoposto ad analisi e di stare bene ora che è a casa. Dall'esperienza vissuta, ha tratto alcune conclusioni riguardo all'uso ...Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 152 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina d’Emergenza – ...Roma, 8 gen. (askanews) – Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 152 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina d’Emergenza – Urgenza, indetto dalla ASL ...