Emergenza a Terracina | crolla la strada a Ponte Rosso | cedimento argine

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tragedia sfiorata al’del canale e collassa anche viachiusa al traffico. Momenti di paura ieri sera a, dove per il maltempo èta una parte delladi via. Il collasso del mantole è avvenuto nella zona che guarda all’, con il tratto che si è gravemente infossato. L’è infattito per il maltempo e l’azione della grossa quantità d’acqua in piena, portandosi dietro una parte della trattale.ladi viaa ...