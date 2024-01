Emanuele Pozzolo | le due verità sulla pistola che ha sparato a Capodanno e il ruolo del caposcorta di Delmastro

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Chi hacon laNorth American Arms calibro 22 la notte dinell’ex asilo di Rosazza? Mentre due testimoni accusano il deputato di Fratelli d’Italia, emerge un’altra ricostruzione dei fatti che punta a un altro dei presenti nella stanza in cui è partito il colpo che ha ferito alla coscia Luca Campana. Si tratta dell’ipotesi del secondo uomo, ovvero della persona a cuistava mostrando l’arma. Questa ricostruzione, che sembra far parte della linea di difesa del parlamentare, chiama in causa un’altra persona. Chi? Secondo il Corriere della Sera a toccare il revolver prima dello sparo potrebbe essere stato Pablito Morello. Ovvero ildi Andrea. Anche se per ora l’indagine per lesioni ...