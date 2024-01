Elvis Presley | il mito intramontabile del re del rock

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La maggioranza dei critici e dei giornalisti musicali concordano su una data per indicare la nascita del: 5 luglio 1954. Un giovanissimo e allora sconosciuto, fresco di diploma, si trovava nei Sun Studios di Memphis insieme al chitarrista Scotty Moore e al bassista Bill Black, quando i tre ebbero l’intuizione di stravolgere That’s all right, un blues di Arthur Crudup, in qualcosa di assolutamente nuovo e travolgente. Il produttore Sam Phillips ebbe un sussulto e chiese ai tre di rifarla da capo, in modo da inciderla su vinile. Era nato il& roll, rielaborando blues e country, musica bianca e nera, con una buona dose di spontaneità e di sfrontatezza.in seguito è diventato il Re, ha venduto 500 milioni di dischi, la sua casa di Memphis è ancora oggi una delle attrazioni ...

La maggioranza dei critici e dei giornalisti musicali concordano su una data per indicare la nascita del rock: 5 luglio 1954. Un giovanissimo e allora sconosciuto, fresco di diploma, si trovava nei Sun Studios di Memphis insieme al chitarrista Scotty Moore e al bassista Bill Black, quando i tre ebbero l'intuizione di stravolgere That's all right , ...Sette giorni fa Taylor Swift è diventata l'artista solista con il maggior numero di settimane al numero 1 nella classifica degli album USA battendo il record di. Ora, ad appena una settima di distanza, ecco un'altra "vittima" illustre da parte di Miss Americana. Taylor Swift: The Eras Tour è diventato il film - concerto con i maggiori incassi di ...Taylor Swift ha battuto Michael Jackson. Già di per sè questa affermazione fa saltare sulla sedia. Se poi arriva dopo che Taylor Swift ha battuto Elvis Presley. la portata raddoppia. Taylor Swift pigl ...Elvis non riuscì mai ad addomesticare il wallaby che gli regalarono i suoi fan australiani e così decise di regalarlo allo zoo di Memphis.