Elodie attaccata dall’ex del Grande Fratello | “Una cess*!” | il post

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Elenoire Ferruzzi continua ad attaccare. Dopo la sua esperienza nella Casa delVip, la performer verrà ricordata per parolacce, offese, bestemmie ed insulti random che quotidianamente accompagnano i suoi commenti social. Elenoire Ferruzzi attacca: “Una” Elenoire, proprio qualche mese aveva raccontato su: “Abbiamo amici in comune. Poi ci sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

al centro di una nuova polemica. Questa volta i suoi look audaci non c'entrano, l'ex allieva di Amici è statadal Giornale di Sicilia per il concerto tenuto a Palermo il 31 dicembre. ...Tuttavia, proprio oggi, l'artista è statadal Giornale di Sicilia con un post su Facebook. "Devo fermarmi":annulla il concerto, che succede Facciamo un passo indietro.era ...Elodie attaccata dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip: "Una cess*!", il post condiviso sui social fa discutere ormai da ore.ELODIE / ECCO TUTTI I NUMERI VERI DEL CONCERTO SALTATO... A scanso di equivoci e per amor di chiarezza, visto che c'è anche chi ha ipotizzato che il concerto di Elodie fosse saltato per… Leggi ...