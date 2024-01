Eddie Kingston è ancora il campione Continentale AEW

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Questa notte a AEW Collision,è riuscito a difendere il titolo diAEW dopo aver sconfitto Trent Beretta al termine di un math molto equilibrato. Entrambi i lottatori avrebbero potuto aggiudicarsi il titolo. Il membro dei Best Friends ha resistito a una Powerbomb e ha colto il suo avversario con un Suplex prima di subire un Exploder seguito da un Hurricane. The Mad King ha concluso il match e ottenuto la sua vittoria grazie a una potente Jackhammer. Così facendo,difende il TitoloAEW nella sua prima difesa ufficiale. The Mad King celebra sette giorni dalla sua vittoria a AEW Worlds End 2023 dove ha sconfitto Jon Moxley il 30 dicembre nella finale del Continental Classic. L'articolo proviene da ...