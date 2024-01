Eco-turismo | il bando di Daniela Santanché che premia stabilimenti balneari e ristoranti di sushi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Di cosa parliamo quando parliamo di «sostenibile»? O meglio, di cosa parla il ministero del? Nella graduatoria per i finanziamenti pubblicata qualche giorno fa, infatti, come racconta il Fatto Quotidiano c’è qualche presenza inaspettata: se sono presenti agriturismi e noleggi di biciclette, figurano anche società di consulenza informatica, immobiliaristi, resort,di, noleggi auto e b&b. E anche qualche beneficiario non estraneo alla politica, come un noto esponente di FdI e la famiglia di un ex parlamentare Pd. Il ministero diha già pubblicato i vincitori del. I fondi Il riferimento, nel primo caso, è a Enoch Soranzo, segretario provinciale a ...

Per di più, distribuito secondo criteri poco stringenti: l'avviso pubblico uscito a maggio, infatti, si rivolgeva a tutte le aziende anche vagamente collegate al, come le compagnie di ..., Santanchè e quei fondi '' a ristoranti di sushi e resort Daniela Santanchè e il bando da 4 milioni del ministero da lei diretto per un ''. Nuova bufera sulla senatrice di FdI per un'iniziativa del suo dicastero. Nella graduatoria per i finanziamenti alsostenibile, pubblicata pochi giorni fa, - si legge su Il ...“Quello che le cronache ci svelano è uno spaccato del Far West di regole che è il frutto non di omissioni ma di una scelta precisa”. Pier Luigi Petrillo è uno dei massimi esperti di regolamentazione d ...Il resort della famiglia Marcucci e l’hotel del consigliere FdI in Veneto. I finanziamenti che fanno storcere il naso a parecchi ...