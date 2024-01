Ecco chi sta frequentando | tam-tam impazzito su Vera Gemma | un nome pazzesco

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Gossipsu: starebbeGue Pequeno, secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi. “Sono single, ma le audizioni per trovare l'uomo della mia vita sono aperte”, ha detto ieri l'attrice a Silvia Toffanin nel corso di una lunga intervista a Verissimo su Canale 5. In realtà, stando ai rumors dell'ultimo momento, la figlia di Giulianoqualcuno lo avrebbe già trovato. E si tratterebbe proprio del rapper Gué Pequeno. Se la notizia venisse confermata dai diretti interessati, si tratterebbe della prima storia d'amore tra vip sbocciata nel 2024. I due - scrive Dandolo - "sono inseparabili e hanno trascorso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale. Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social". Il corteggiamento ...

... leggi anche Aumento stipendio insegnanti una tantum a febbraio 2024: quanto spetta e a... leggi anche Carta del docente, nuovi beni acquistabili con il bonus 500 euro:quali sono Articolo ...la tabella di riferimento per gli interessi sul bollo auto scaduto e non ancora rinnovato: ... notificato con un preavviso di 30 giorni , l'auto è sottoposta al divieto di circolazione;non ...Serve invece una riforma ambiziosa del Regolamento di Dublino per attuare i principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità previsti per gli stati membri dall’articolo 80 del ...I progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza dovranno tassativamente concludersi entro il 2026 ...