Eboli | spaccio di droga | arrestato 17enne

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il 5 gennaio scorso, ad(SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, hanno, in flagranza di reato, un, perché gravemente indiziato del reato di detenzione edi sostanze stupefacenti. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato proprio al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, procedevano a perquisizione personale e domiciliare dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità 11 grammi di cocaina, 140,00 euro in contanti, un bilancino di precisione, un coltello a scatto, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il minore veniva tradotto presso in centro di prima accoglienza come disposto dall’A.G. in attesa della udienza per la convalida dell’ ...

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dihanno arrestato in flagranza di reato un 17enne, accusato di detenzione edi sostanze stupefacenti. Durante un .... Il 26 dicembre ai carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente C. D. L'uomo già in carcere, era in permesso premio quando sarebbe stato trovato in ...StampaI carabinieri della compagnia di Eboli hanno arrestato – in flagranza di reato – un 17enne della città per spaccio di droga. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno pr ...Intensa attività delle forze dell'ordine nel salernitano. Ad Eboli, ieri, domenica 7 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e ...