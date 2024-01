E' morto Sir Roy Calne | effettuò primo trapianto di fegato in Europa

Il chirurgo britannicoRoy Calne, un pioniere del trapianto di organi a livello mondiale che nel 1968 ha guidato il primo intervento di trapianto di fegato in Europa, èper un'insufficienza cardiaca nella notte di ...Il reale si unisce così ad altrti "emarginati militari" tra cuiOswald Mosley e Benson Freeman, ... Articoli più letti Le prime parole di Jessica Klepser, ex moglie di Christian Oliver,con le ...Londra, 8 gen. (Adnkronos Salute) - Il chirurgo britannico Sir Roy Calne, un pioniere del trapianto di organi a livello mondiale che nel 1968 ...Triplice 25-21 senza appello subito dalla Mint Vero Volley Monza in casa della Sir Susa Vim Perugia. Niente da fare in Umbria per i brianzoli che hanno fatto quello che hanno potuto contro i campioni ...