È morto il ' Kaiser' Beckenbauer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) AGI - Franzall'età di 78 anni. Per tutti 'Der',era la leggenda del calcio tedesco. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore aveva vinto il Mondiale del 1990. Negli ultimi anniaveva sofferto di gravi problemi di salute e si era ritirato dalla scena pubblica. Viveva in Austria nella zona di Salisburgo. “Franz” Porque murió el legendario jugador de fútbol alemán.pic.twitter.com/744hxor1Tz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 8, 2024

La Germania e il mondo del calcio perdono il più grande calciatore tedesco della storia. A 78 anni è Morto Franz Beckenbauer , per tutti il Kaiser , ... (ilfattoquotidiano)

Un gravissimo Lutto ha colpito il mondo del calcio : è morto Franz Beckenbauer . Ex calciatore e allenatore, il tedesco era malato da tempo e nelle ... (calcioweb.eu)

Il mondo del calcio è in lutto. A 78 anni è morto Franz Beckenbauer . Leggenda del calcio tedesco, è considerato il più grande difensore di tutti i ... (ilmessaggero)

Il mondo del calcio è in lutto. A 78 anni è morto Franz Beckenbauer . Leggenda del calcio tedesco, è considerato il più grande difensore di tutti i ... ()

Franz Beckenbauer è morto ieri nella sua casa in Germania. Lo ha reso noto la famiglia attraverso una nota diffusa dalle agenzie tedesche. Lo ... (panorama)

AGI - Franz Beckenbauer èall'età di 78 anni. Per tutti 'Der', Beckenbauer era la leggenda del calcio tedesco. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore aveva vinto il Mondiale del 1990. ...Franz Beckenbauer, considerato la più grande leggenda del calcio tedesco , èdomenica all'età di 78 anni, secondo quanto ha riferito alla Dpa la sua famiglia. Conosciuto come "Der", ...Il leggendario calciatore tedesco Franz Beckenbauer è morto domenica 7 gennaio all’età di 78 anni. La notizia è stata comunicata il giorno successivo dalla famiglia all’agenzia tedesca Dpa.Grave lutto per il calcio mondiale. Franz Beckenbauer, leggendario calciatore tedesco, è morto ieri all'età di 78 anni: lo ha comunicato oggi la famiglia ...