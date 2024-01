È morto il ' Kaiser' Beckenbauer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) AGI - Franz, 'Der', l'imperatore, diventato leggenda del calcio tedesco e mondiale, si è spento nel sonno all'età di 78 anni.ieri ma la notizia è stata resa nota oggi dalla famiglia all'agenzia di stampa tedesca Dpa. A fine dicembre il fratello Walter aveva fatto trapelare che le condizioni di Franz non erano buone. È con profonda tristezza che annunciamo che mio marito e nostro padre, Franz, èserenamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di poter piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande" Una breve biografia Franzera nato l'11 settembre del 1945 a Monaco di Baviera e aveva vissuto la sua gioventù nell'appartamento al civico 6 della ...

