È morto Franz Beckenbauer | aveva 78 anni

BERLINO (Germania) - Addio aBeckenbauer: il leggendario calciatore tedesco èieri, come ha comunicato oggi la famiglia all'agenzia tedesca Dpa. (Segue servizio completo) ...Addio aBeckenbauer : il leggendario calciatore tedesco èieri, come ha comunicato oggi la famiglia all'agenzia tedesca Dpa. Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale ...Si è spento all'età di 78 anni Franz Beckenbauer. La leggenda del calcio tedesco è morta ieri, a riferirlo è stata la sua famiglia all'agenzia di stampa dpa.Home · Il mondo del calcio in lutto: è morto a 78 anni Franz Beckenbauer · La Barba al Palo - Quanti danni sta facendo la Var · "Lavezzi ricoverato per overdose", il figlio 'basta bugie' · Serie A: ...