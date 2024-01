Duello tv Meloni-Schlein | la rosicata a tutta pagina di Conte | “Il premier con me non avrebbe vita facile”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Giuseppesembra non rassegnarsi al fatto che il leader dell’opposizione non sia lui. O, per dirla più correttamente in unsto in cui manca un’opposizione compatta, che non sia lui il leader del maggiore partito di minoranza. E di fronte allo scenario di untv tra Giorgiaed Ellyfatica a nascondere la frustrazione, tanto da apparire in preda a quella che a Roma si definirebbe una “” pazzesca. Ladiper iltvIntervistato da La Stampa, alla domanda se sia rimasto “deluso” dal fatto che il“scelgacome sua competitor”,ha risposto che ...