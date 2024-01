Drammatico incidente lungo l’Appia | due feriti in modo grave

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024stradale quello avvenuto ieri pomeriggio nel comune di Minturno, e che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina. Lo scontrola variante Appia, nei pressi del fiume Garigliano; sul posto la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Castelforte che trovava tre auto incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nello scontro sono rimaste ferite in tutto tre persone, due delle quali purtroppo in. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per collaborare con il personale sanitario del 118 ad estrarre idall’abitacolo delle vetture incidentate e, allo stesso tempo, mettere in sicurezza I mezzi coinvolti.