Dramma a Ravenna | si lancia dal nono piano con figlia e cane È tragedia

...brucia ancora come il sale sulle ferite di chi ha vissuto sulla sua propria pelle tale. A ... Ronco e Montone nelle zone del forese a sud ovest disono ancora selve seppur spelacchiate, ...... il Sacco del 1969 ideato e realizzato per il fondale del primo atto delteatrale 'L'... curata dal presidente Bruno Corà ed allestita presso il Museo d'Arte della Città di(MAR) nell'...Mamma si butta dal nono piano con la figlia di sei anni in braccio: morta la bimba. Il marito era in casa: «Non si è accorto di nulla» ...Dramma a Ravenna. Una bimba di circa sei anni è morta nel comune dell’Emilia-Romagna dopo che la madre si era lanciata con lei nel vuoto ...