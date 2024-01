Dragusin conteso sul mercato | la mossa del Milan|Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) 2024-01-08 18:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Aumenta la fila per Radu. Il nazionale romeno, 22 anni il prossimo 3 febbraio, può lasciare il Genoa in questodi gennaio. Sulle sue tracce ci sono Tottenham, Napoli, Bayern e non solo. Infatti a lui si è interessato anche il Milan, alla ricerca di un altro rinforzo al centro della difesa dopo il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. I dirigenti rossoneri non sono intenzionati a partecipare ad aste e sanno di non essere in pole position, ma ci hanno provato con una richiesta d’informazioni al Genoa. Che a sua volta gradisce un calciatore di proprietà del Milan: l’attaccante Lorenzo Colombo (classe 2002), ora in prestito al Monza. In tutto il girone d’andatasi è fatto saltare ...