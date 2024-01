Dorival Junior è il nuovo ct del Brasile

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo aver accarezzato il sogno di ingaggiare Carlo Ancelotti, ilha finalmente il suoct: è, 61 anni, che subentra a Fernando Diniz, esonerato dopo aver occupato il ruolo ad interim per sei mesi, avendo firmato fino al 2026. UFFICIALECT DELL’annuncio è arrivato direttamente dal San Paolo, club che il neo tecnico dei verdeoro ha guidato fino a ieri. Non sarà per niente facile perrisollevare le sorti di una Nazionale uscita con le ossa rotte dall’ultimo Mondiale e soprattutto reduce da tre sconfitte consecutive nelle tre partite disputate valide per le qualificazioni mondiali che l’hanno relegata al sesto posto nella classifica del girone. LE PRIME PAROLE DI...