Dopo la morte del figlio giovane a causa di un batterio nel cervello | genitori trovano biglietto straziante che ha lasciato per loro

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È una realtàquella in cui alcune persone debbano affrontare la perdita deipiccoli in tragici incidenti, battaglie contro il cancro o altre malattie. E potrebbe essere una buona idea prendere dei fazzoletti per questa storia, quella di Leland Shoemake, 6 anni, perché è sicuramente un racconto che scuote l’anima. Leland Shoemake era un normale bambino di 6 anni di Williamson, in Georgia. La sua allegria contagiosa, l’intelligenza acuta e lo spirito creativo hannoun segno indelebile in chi lo ha conosciuto. “Conosceva l’alfabeto, i numeri, i colori, le forme e 20 vocaboli già all’età di un anno. Era il nostro piccolo secchione e questo ci piaceva molto di lui. Lui amava la scuola e amava imparare. Amava il canale di storia, il canale meteo, i documentari e tutto ciò che riguardava la storia”, ha ...