Donne uccise a Naro | oggi l’interrogatorio del 24enne romeno fermato

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È slittato a, lunedì 8 gennaio,davanti al Gip di Omar Edgar Nedelkov, ilper duplice omicidio e vilipendio di cadavere. Il giovane, di origini romene, è indiziato per il massacro, nella notte fra giovedì e venerdì nel centro storico di(Agrigento), di Delia Zarniscu di 58 anni e Maria Rus di 54. Il giudice per le indagini preliminari Iacopo Mazzullo, del tribunale di Agrigento, lo interrogherà in video collegamento con il carcere di Gela, dove l'uomo è stato portato nella notte fra venerdì e sabato. L'interrogatorio era inizialmente previsto per ieri, ma poi è stato spostato aalle 10.30.

