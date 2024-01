Donne uccise a Naro | l’indagato resta in silenzio davanti al gip

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il cittadino romeno 24enne, Omar Edgar Nedelcov, indiziato del duplice omicidio e vilipendio di cadavere delle sue connazionali Delia Zarniscu di 58 anni e Maria Rus di 54, trucidate nella notte fra giovedì e venerdì nelle loro abitazioni del quartiere Sant'Erasmo di(nell’Agrigentino), si è avvalso della facoltà di non rispondere. Esattamente come aveva fatto venerdì sera, nell'interrogatorio con il pm Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella, l'indagatoal gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, è rimasto in. L'udienza di convalida del fermo si è svolta al carcere di Gela (Caltanissetta) dove il giovane è stato portato nella notte fra venerdì e sabato. Nedelkov era già noto perché nel recente passato era stato accusato di furto ai danni della ditta agricola del paese dove lavorava e d'aver appiccato, ...