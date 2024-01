Donna si lancia da una impalcatura con figlia | morta bimba di 6 anni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il terzo caso nel giro di tre settimane, tre città: Palermo, Venezia e oggi Ravenna. Unasi èta da un piano alto di una palazzina a Ravenna, assieme alladi sei, che è. Laè stata portata dal 118 in gravi condizioni, all’ospedale Bufalini di Cesena. Nel volo è stato trascinato anche un cane, un meticcio nero, morto nello schianto. È tutto avvenuto in via Dradi, a ridosso del centro. Lapotrebbe aver utilizzato unaesterna installata intorno al palazzo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della la Polizia. Dalle prime informazioni il marito dellasarebbe stato in casa e non si sarebbe accorto di nulla: sarebbe stato avvertito dagli agenti al ritrovamento dei corpi. Sul posto ...

Al momento dei fatti in casa con laera presente il marito che si trova sotto choc. Sul caso indaga la polizia che propende per il suicidio. Sono comunque in corso accertamenti.