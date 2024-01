Donna si butta dal nono piano con la figlia di 6 anni e il cane | la bimba muore

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tragedia a Ravenna, unasi è lanciata daldi un palazzo di via Dradi insieme alla sua bambina di 6. Nel volo ha trascinato anche il. La piccola e l’animale sono morti sul colpo, laè ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini. Sul posto due volanti della Polizia e le ambulanze del 118: i rilievi sono a cura dalla Polizia Scientifica. (notizia in aggiornamento) L'articolo proviene da The Social Post.

Gianluigi Donnarumma sta per affrontare il Milan per la prima volta da avversario. A San Siro in queste ore stanno già comparendo scatoloni pieni di ... (liberoquotidiano)

Esordio agrodolce in Premier League per Rebecca Welch, designata per il match Fulham-Burnley e diventata il primo arbitro donna a dirigere una gara ... (sportface)

Lapotrebbe aver utilizzato una impalcatura esterna che cinge il palazzo. Il marito non si sarebbe accorto di nulla: sarebbe stato avvertito dalla polizia dopo il ritrovamento dei corpi.Unasi è buttata da un piano alto di una palazzina a Ravenna, assieme alla figlia di sei anni, che è morta. Laè stata portata dal 118 in gravi condizioni, all'ospedale Bufalini di Cesena.RAVENNA – Una tragedia improvvisa scuote la quiete di un lunedì mattina a Ravenna. In già Dradi, non lontano dal centro città, una donna si è infatti buttata giù da un piano alto di una palazzina assi ...RAVENNA - Una donna si è buttata da un piano alto di una palazzina a Ravenna, assieme alla figlia di sei anni, che è morta. La donna è stata portata dal 118 in gravi condizioni, all'ospedale Bufalini ...