Doni per l’Epifania ai bambini della Corte solidale dei Massari di Castel Cerreto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Treviglio. In occasione del, i volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) sezione di Bergamo hanno portato alcune regali agli ospitideidi, dove si trova la comunità alloggio per minori in difficoltà del Consorzio Famiglie e Accoglienza. I giocattoli, frutto di donazioni private, sono stati consegnati durante la merenda pomeridiana di venerdì 5 aipresenti (4-12 anni) in un clima di festa e condivisione. Il CISOM, impiegato sul territorio con attività di Protezione civile e di tipo sanitario, collabora con il comune di Bergamo per la distribuzione dei pacchi alimentari e gestisce un punto di primo soccorso al Santuario di Caravaggio durante le celebrazioni con ...