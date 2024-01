Don Patriciello | elogio a Meloni | “Impressionante | su Caivano risposte rapide”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti”La sua risposta rapida mi ha lasciato davvero sbalordito. Avevo conosciuto Matteo Renzi e Giuseppe Conte, ma la differenza con laè che lei ha davvero preso in mano la situazione”. Così donparla al Guardian dell’intervento della premier adopo che ad agosto la comunità era finita sotto i riflettori per i ripetuti stupri di gruppo di due bambine di nove e 11 anni. Dopo cheha visitatoè scattata un’operazione di polizia con centinaia di agenti che hanno fatto irruzione in nascondigli con droga, denaro e armi legate alla camorra. Da alloraè diventato il modello del governo per salvare le zone svantaggiate in Italia, ricorda il Guardian. ”è diventato un simbolo – ha affermato ...