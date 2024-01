Djalò | la Juventus insiste per l’OK ma potrebbe non bastare Inter resiste – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024)resta un obiettivo di, ma in periodi diversi. I nerazzurri hanno già un accordo con il giocatore (infortunato) per giugno, quando si libererà a zero. I bianconeri, invece, provano ad anticipare il colpo trattando con il Lille. Ma come riportato su Tuttosportnon. ANTICIPARE IL COLPO – Lacontinua a lavorare per provare a chiudere a gennaio l’arrivo di Tiago, in scadenza a giugno con il Lille e attualmente infortunato dopo la rottura del crociato di un anno fa. I bianconeri pur di intromettersi nella trattativa con l’anticipando il colpo a gennaio, sono disposti a pagare il Lille versando 3,5 milioni nelle casse del club francese. Una cifra che il club francese non ha nessuna intenzione di ...