Djaló-Juventus | manca ancora un passo | Inter pronta! Le ultime – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024)piace sia all’che allache dunque, a parte il duello scudetto, mettono in piedi un derby d’Italia di mercato. Il difensore del Lille ha aperto ai bianconeri, pronti ad anticipare i tempi rispetto ai nerazzurri, ma il club di Zhang puòsperare: di seguito ledi Sky Sport SPERANZA – Tiagoè una trattativa viva per entrambe le parti: l’vorrebbe prenderlo per giugno prossimo a parametro zero, è un giocatore su cui Ausilio e Marotta hanno messo gli occhi da tempo. C’è questo accordo nerazzurro con l’entourage del calciatore, ma laè pronta ad anticipare i tempi. C’è stata già l’apertura da parte del difensore al trasferimento in bianconero mal’accordo totale tra l’entourage e la ...