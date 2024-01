Disuguaglianze educative | il divario che inizia dalla culla L’urgenza di interventi precoci per un futuro equo

Leggi su leurispes

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Fine di un anno e inizio di uno nuovo, tempo di bilanci, tempo di statistiche e di numeri che ci raccontano l’Italia che siamo e che saremo. Tempo di attesa e di speranze. È anche tempo di vacanze per i 7,2 milioni studenti che hanno atteso il suono dell’ultima campanella prima dell’inizio delle vacanze natalizie, stessa campanella che, dopo le feste, li richiamerà sui banchi di scuola. E se non tutti apprezzeranno il ritorno alla routine scolastica, è innegabile che l’accesso diffuso all’istruzione scolastica resta uno dei più bei regali conquistati nel secolo scorso, caposaldo per lo sviluppo di una società equa e primo passo verso la garanzia di pari opportunità. Eppure proprio gli studenti sono ignari protagonisti di alcune statistiche che ci parlano di un Paese in profonda crisi sotto il profilo educativo. In Italia circa 1,4 milioni di minorenni vivono in condizione di povertà ...