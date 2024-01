‘Disegna la tua Benevento LibrAria’ | grande successo nella cerimonia di premiazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta ieri pomeriggio, domenica 7 gennaio, ladidei vincitori del concorso “Disegna la tuaLibrAria”, promosso dal Comune di– Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche – in collaborazione con l’Associazione ADA per i Diritti degli Anziani di. L’evento conclusivo di InCanto di Natale si colloca nell’ambito delle attivita? promozionali di“citta? che legge” 2023, ed e? inserito nel progetto per la candidatura dia Capitale italiana del Libro. “Disegna la tuaLibrAria” ha registrato un’ampia ed entusiasta partecipazione da parte delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della citta?, che hanno partecipato numerose e ...