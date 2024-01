Dimensionamento scuole Lazio – Pratelli | Fermariello e Parrucci | “Dalla Regione un colpo di mano sulle scuole”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Laprocede all’accorpamento forzato di molte istituzioni scolastiche nel. Undiche avviene contro quanto decisoConferenza Regionale Permanente per l’Istruzione, convocata dallo stesso Assessore regionale Schiboni il 19 dicembre scorso e nella quale si è votato un piano condiviso con i Municipi, Roma Capitale, l’Area Metropolitana e gli istituti scolastici, dove si definivano solo due accorpamenti per la Città metropolitana di Roma, di cui uno relativo a Roma Capitale. È una decisione arbitraria, mossavolontà del Ministero di procedere a tagli lineari contro le indicazioni espresse dai territori e dallestesse: accorpamenti scriteriati, anche tra istituti molto lontani tra loro e ...

Ad aggravare la situazione, saranno diverse decine lesenza direttori amministrativi ...rappresentanti politici abruzzesi affinché venga definitivamente bloccato il processo di......ed i presidenti delle Province a riattivare subito i lavori del Tavolo Tecnico Interistituzionale 'perché la scuola abruzzese non può e non deve subire un ulteriore processo di...In fondo la scienza non è mai stata così in movimento come lo è oggi, ed è una rivincita delle università generaliste, alle quali si affianca la compresenza delle scuole”. Lo ha detto Maria Chiara ...«Il piano di dimensionamento della rete scolastica in Abruzzo adottato dalla giunta regionale «lascia irrisolti i problemi reali della gestione ...